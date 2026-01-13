Síguenos:
Tópicos: País | Presidente Boric

Boric y Kast se reunirán este jueves en La Moneda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Así lo dio a conocer la oficina de comunicaciones del Presidente.

Boric y Kast se reunirán este jueves en La Moneda
 ATON
Este jueves volverán a reunirse en el palacio de La Moneda el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo, José Antonio Kast, luego del encuentro que tuvieron ambos el lunes en la inauguración del Congreso Futuro.

"Les informamos que S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, recibirá al presidente electo, José Antonio Kast, este jueves 15 de enero a las 08.00 en el Palacio de La Moneda", informó palacio.

La cita se concretará luego de que el Jefe de Estado le propusiera el encuentro a quien será su sucesor durante su intervención en el evento científico, cuando más allá de algunas diferencias coincidieron en la importancia de que se avance en el apoyo a la educación inicial: Boric le dijo que era el momento de aprobar el proyecto de sala cuna universal.

Esta reunión se producirá exactamente un mes después de la primera visita de Kast al palacio de Gobierno, el lunes 15 de diciembre, al día siguiente de haber ganado la segunda vuelta de la elección presidencial.

