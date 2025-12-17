Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

¿Es de IA? El viral pase de Messi a un elefante en su visita a India

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El astro argentino estuvo junto a Inter Miami en una gira internacional.

¿Es de IA? El viral pase de Messi a un elefante en su visita a India
Tras el fin de la gira internacional de Inter Miami en India, Lionel Messi se despidió con un viral video en el cual le lanzó pases a elefantes.

La grabación que se difundió rápidamente por redes sociales muestra al astro argentino junto a sus compañeros tirar pases a los animales que respondían y buscaban los balones.

Revisa el momento a continuación:

