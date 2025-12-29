Inter Miami visitará tres países de Sudamérica en el "Champions Tour"

Inter Miami de Lionel Messi se prepara para una fiesta en tierras sudamericanas. El club estadounidense oficializó este lunes su "Champions Tour", una gira de pretemporada que llevará al actual monarca de la MLS a visitar Perú, Colombia y Ecuador a comienzos de 2026.

La travesía arrancará en Lima el próximo 24 de enero. Tal como se había anticipado, el elenco de las "Garzas" se medirá ante Alianza Lima en el Estadio "Alejandro Villanueva", recinto con capacidad para 34.000 espectadores, marcando el reencuentro de Messi con la afición peruana tras la visita del año anterior.

La segunda parada será un hito inédito. El 31 de enero, el plantel comandado por el entrenador Javier Mascherano aterrizará por primera vez en su historia en suelo colombiano. El rival será Atlético Nacional y el escenario el Estadio "Atanasio Girardot" de Medellín, donde se espera un lleno total de 45.000 personas para ver el choque entre los "verdolagas" y la franquicia de Florida.

El cierre del tour está programado para el 7 de febrero en Ecuador. Lionel Messi y compañía disputarán su último amistoso frente a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental, con un aforo de 57.000 espectadores, en lo que será también el primer duelo del Inter Miami contra un club de ese país.

Esta gira, organizada en colaboración con NSN (firma cofundada por Andrés Iniesta), consolida la estrategia de expansión global del club, siendo el tercer año consecutivo que realizan su preparación fuera de Estados Unidos, tras sus pasos previos por Honduras, Panamá, El Salvador y Japón.