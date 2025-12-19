Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Pellegrini ante Getafe por La Liga?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro del "Ingeniero" quiere volver a los triunfos tras dos encuentros.

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Pellegrini ante Getafe por La Liga?
Real Betis de Manuel Pellegrini, se medirá ante Getafe, este domingo en el Estadio "Benito Villamarín", por la fecha 17 de La Liga.

El equipo del "Ingeniero" viene de amargo empate sin goles ante Rayo Vallecano, además de que la fecha anterior a esa cayó ante FC Barcelona, por lo que quiere volver al triunfo por el torneo español.

El encuentro entre Real Betis y Getafe, está pactado para las 17:00 horas (20:00 GMT) de este domingo 21 de diciembre y podrás seguirlo por televisión en DSports, mientras que en streaming por DGO.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

