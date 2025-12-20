Pellegrini anticipó el cruce de Betis ante Getafe: Cada uno tiene sus formas de ganar

Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, anticipó este sábado partido ante Getafe en la fecha 17 de la Liga, reconociendo la labor que el estratega José Bordalás tiene para liderar pese al cruce que tuvieron ambos la temporada pasada.

"Cada uno tiene sus caminos y sus formas de ganar. Lo más importante en el fútbol es ganar, pero dentro de eso también hay que tener en cuenta el fútbol que se hace y el espectáculo que se da", comenzó mencionado.

Seguido a ello, apunto: "Tengo diferencias en la manera de ver el fútbol (con Bordalás), pero no hay nada más. Hay una buena relación con él porque pensar distinto no te hace ser enemigo de alguien".

Finalmente, Pellegrini evitó referirse a movimientos en el mercado: "Primero hay que terminar el partido con Getafe, después hablaré con la dirección deportiva: no hay nada cierto en los rumores, tanto para entradas como para salidas".

"Como siempre digo, para traer refuerzos hay que tener dinero y no sólo es traer un nombre nuevo, porque este plantel demostró que puede responder", añadió al respecto.