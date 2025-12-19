Pellegrini tras avanzar en Copa del Rey: Me voy muy tranquilo porque el objetivo era clasificar

El chileno Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis, expresó su conformidad luego del exigente triunfo por 0-2 sobre Real Murcia que le permitió a sus dirigidos avanzar a paso firme a octavos de final de Copa del Rey.

En conferencia de prensa, el entrenador nacional aseguró que "me voy muy tranquilo porque el objetivo era clasificar y clasificamos. Me voy también muy contento porque sin haber hecho un buen primer tiempo, supimos arreglar el segundo donde prácticamente tuvimos el control absoluto del partido. Me voy contento porque ganamos después de una semana que venimos con muchísimos partidos y el equipo sigue competitivo en estas competiciones".

Respecto al desarrollo de las acciones ante el elenco pimentonero, el estratego detalló que "tuvimos un balón muy dividido el primer tiempo. Lo tuvimos poco. Cuando lo teníamos, lo perdíamos muy fácil. Entonces, claro, el Murcia es un equipo que juega bien con el balón en los pies y que, si bien quizás no llegaba tanto, tuvo algunas llegadas muy peligrosas. En el segundo tiempo le pasamos a nosotros el control del balón y cambió absolutamente la característica del equipo".

En cuanto al rival, el adiestrador del conjunto sevillano admitió que "me esperaba un partido difícil porque había visto partidos del Real Murcia y en toda esta última etapa venía mejorando mucho. Venía con cuatro triunfos a pesar de la última derrota que tuvo aquí en casa".