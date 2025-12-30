Dos hermanas de Maradona irán a juicio por uso indebido de la marca comercial del '10'

Un tribunal de alzada de Argentina confirmó este lunes el procesamiento de dos hermanas de Diego Armando Maradona, Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, como partícipes del delito de defraudación por administración fraudulenta de la marca comercial que lleva el nombre del astro argentino del fútbol.

El procesamiento había sido dictado el pasado 18 de septiembre por la sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y fue confirmado este lunes por la sala VII de la misma Cámara.

El fallo, al que tuvo acceso la Agencia EFE, también confirmó el procesamiento de Matías Morla, abogado y apoderado de Maradona hasta su muerte, el 25 de noviembre de 2020, y a su asistente Maximiliano Pomargo, entre otros.

La disputa gira en torno a la cesión del usufructo de la marca comercial "Diego Maradona" a la sociedad Sattvica S.A, constituida por Morla, quien contaba con amplios poderes de administración y disposición sobre los bienes del astro, en sociedad con Rita Mabel y Claudia Norma Maradona.

La causa se inició tras la denuncia de dos de las hijas del futbolista, Dalma y Gianinna Maradona, y tiene también como querellante a otra de sus hijas, Jana Maradona.

También se confirmó la aplicación de un embargo preventivo de 2.000 millones de pesos (unos 1.356.000 dólares) para todos los procesados.