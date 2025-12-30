Desempleo subió 0,2 puntos y llegó a 8,4% entre septiembre y noviembre

La tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2025 fue de 8,4%, cifra que implica un alza de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, detalló el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Los datos muestran que el aumento de la cesantía se explica por "el alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,0%, incididas por quienes se encontraban cesantes (2,8%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,2%)".

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,8%, decreciendo 0,3 pp. interanualmente; mientras que entre hombres la cifra llegó a 8,1%, creciendo 0,6 pp. en un año.

Datos sobre informalidad y RM

El INE agregó que "la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,6%, decreciendo 0,3 pp. en 12 meses", con cifras por género de 28,4% y 25,2%, para mujeres y hombres, respectivamente, pero ambas con variaciones negativas para el período analizado.

Sobre la Región Metropolitana en particular, la cesantía del trimestre septiembre-noviembre de 2025 alcanzó 8,9%, con un alza de 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025.

Asimismo, el reporte muestra que la tasa de desocupación ajustada estacionalmente, que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica, se situó en 8,6%, aumentando 0,2 pp. con respecto al trimestre móvil anterior, de agosto a octubre.