Tópicos: Deportes | Fútbol | Marcelo Barticciotto

Barticciotto emocionó con su carta "para quienes ya no están físicamente"

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

"Solo se extraña lo que fue verdadero", fue parte del potente mensaje de "Barti".

Barticciotto emocionó con su carta
 Photosport (Archivo)
El exfutbolista Marcelo Barticciotto sacó aplausos con una emotiva carta para recordar a "quienes ya no están físicamente" tras las fiestas de fin de año.

"Hay días donde el recuerdo pesa distinto y el corazón te busca sin pensarlo, como si todavía supiera dónde encontrarte" inició en Instagram.

"El tiempo sigue avanzando, pero hay instantes en los que todo se detiene. Una fecha marcada, una canción que suena sin aviso, un silencio largo. Ahí vuelves a aparecer", sumó el comentarista de Cooperativa Deportes

En su repaso sentimental, el ídolo de Colo Colo admitió que "a veces duele, no lo voy a negar. Hay momentos en los que la ausencia pesa más. Pero incluso ahí, ese sentir habla de amor, porque solo se extraña lo que fue verdadero".

"Quizás no pueda abrazarte, pero siento tu compañía en los cotidiano. En una elección, en una fuerza que aparece cuando más la necesito", expresó.

- Revisa la carta completa de "Barti":

