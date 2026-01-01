Los saludos de Colo Colo a Marcelo Barticciotto en su cumpleaños 59

Este 1 de enero, el ídolo de Colo Colo Marcelo Pablo Barticciotto cumple 59 años y el club albo utilizó sus redes sociales para enviarle calurosos saludos.

El "Cacique" celebró al "7 del pueblo", actual comentarista de Cooperativa Deportes destacando en primer lugar su palmarés: Copa Libertadores 1991 y la Recopa Sudamericana e Interamericana 1992, con siete títulos del Campeonato Nacional como jugador y uno como DT.

En una segunda publicación, Colo Colo recordó en imágenes grandes momentos de "Barti", como su recordado gol a Boca Juniors en la vuelta de semifinales de 1991.

El Club Social y Deportivo Colo Colo también le demostró su afecto a Barticciotto con "un fraterno saludo", ilustrado por una fotografía en pleno partido por la Copa Intercontinental 1991 en Japón ante Estrella Roja.