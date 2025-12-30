Vidangossy y su experiencia en la Kings League: "Esta liga me hizo volver a ser niño"

Aunque ha pasado más de un año desde su último partido como profesional, el mediocampista Mathías Vidangossy ha seguido vinculado al fútbol y en enero será uno de los estandartes de Chile en la Copa del Mundo de la Kings League, torneo de fútbol siete fundado por el exjugador Gerard Piqué y el popular creador de contenido español Ibai Llanos.

El mediocampista de 38 años formará parte del equipo presidido por Arturo Vidal y el streamer Shelao y en conversación con Canal 13, expresó su felicidad por la difusión que ha tenido este formato de certamen, al cual se sumó en septiembre de 2024.

"No que le falta es difusión y masividad, que más gente la conozca, porque no se ha dado a conocer mucho, y alguien tiene que ser el pionero que se haga cargo de eso. Para mí es una dinámica que va creciendo país a país, y hay que aprovechar ese boom", remarcó el mundialista sub 20 en Canadá 2007.

Con respecto a su acercamiento a la competición, el formado en Unión Española comentó que "estaba en la parte final de mi carrera, y entrar a esta liga me hizo volver a ser niño, ha sido un cambio muy bueno para mí. Para mi forma de jugar fútbol, es un formato que me entretiene mucho porque tiene duelos donde juegas un uno contra uno o un dos contra dos".

En la misma línea, el exfutbolista de Villarreal y Colo Colo entre otros equipos, destacó que esta liga "tiene más adrenalina y te hace sentir emociones rápidas, y por eso mismo es un torneo que apunta a la gente más joven, que busca cosas más inmediatas".

Por último, Vidangossy sostuvo que "ha sido una linda transición para ir dejando el fútbol, y mientras lo disfrute, seguiré jugando".