Matías Catalán asoma como reemplazante de Isla y Opazo en Colo Colo

Matías Catalán volvió a la órbita de Colo Colo para reforzar la banda derecha de la zona defensiva, mientras que al mismo tiempo Universidad Católica se interesó en el jugador de Talleres de Córdoba.

Según información de Cooperativa Deportes, el jugador apareció en el radar de los "albos" tras las salidas de Mauricio Isla y Oscar Opazo.

Asimismo, los Cruzados ya comenzaron un acercamiento formal para hacerse con los servicios del "bigote", quien puede jugar de defensa central y lateral derecho.

Aun así, el jugador tiene contrato vigente con el elenco argentino, por lo que el elenco que busque su fichaje deberá negociar con Talleres.

Además, por el lado de los albos manejan las opciones de Matías Fernández, que finalizó su vínculo con Independiente del Valle, y Francisco Salinas, de Coquimbo Unido.