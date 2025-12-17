Corte acogió querella de capítulos contra Vivanco: puede ser formalizada

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este miércoles la querella de capítulos que se había presentado contra la destituida magistrada Ángela Vivanco, vinculada al caso conocido como "Muñeca bielorrusa" por presuntos pagos para favorecer a una compañía.

El efecto de esta resolución es que la exministra del máximo tribunal ahora puede ser formalizada por el Ministerio Público por su eventual participación en la recepción de coimas por parte de la empresa de capitales bielorrusos Belaz Movitec SpA en un litigio contra Codelco que terminó con la condena hacia la estatal chilena.

La resolución fue tomada de manera unánime en la Primera Sala del tribunal de alzada capitalino, cuyos integrantes consideraron que se cumplen los requisitos para acceder al antejuicio en contra de la exmagistrada presentados por el Ministerio Público.

Este fallo permite que ahora Vivanco se sume a quienes ya están procesados por el caso: Gonzalo Migueles, esposo de la exmagistrada, y los abogados de Belaz Movitec Mario Vargas y Eduardo Lagos.

En la sentencia se lee que "de los antecedentes expuestos ante esta Corte por los intervinientes, surgen indicios graves, precisos y concordantes en orden a que la imputada Ángela Vivanco Martínez, prevaliéndose de su rol como Ministra de la Excelentísima Corte Suprema, aceptó retribuciones económicas por parte de dos abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM (Lagos y Vargas) -con quienes mantenía a lo menos desde 2022 una relación de amistad-, por favorecer los intereses de la empresa CBM en su litigio judicial con Codelco durante los años 2023 y 2024, no inhabilitándose, debiendo hacerlo, y concurriendo con su voto a decisiones que beneficiaron a la primera de las empresas Individualizadas".

El documento agrega que "del análisis de tales antecedentes es plausible inferir que la capitulada, en su calidad de funcionaria pública, recibió dinero para sí y su conviviente por favorecer los intereses de CBM en las instancias que le correspondió participar como integrante del Máximo Tribunal, con infracción al principio de probidad administrativa y a sus deberes de inhabilitación como reflejo de sus obligaciones estatutarias, sumas que recibió conociendo su origen ilícito, el que usó con ánimo de lucro, ocultando y disimulando su origen ilícito a través de diversas maniobras coordinadas con los restantes imputados aludidos en los cuatro capítulos de la acusación en análisis".

La decisión e la Corte de Apelaciones continúa: "Por otra parte, es posible sostener que durante la tramitación del litigio judicial entre CBM y Codelco, la querellada incurrió en una serie de infracciones a las reglas de tramitación de causas, actuaciones que fueron explicitadas en el informe de la Comisión de Ética que se constituyó para investigar las irregularidades vinculadas a su actuar ministerial".

"Como ya se expuso previamente, en este estadio procesal, basta con constatar la existencia de antecedentes que permitan inferir una participación probable de la querellada en los hechos punibles, reservándose el debate exhaustivo sobre la culpabilidad y la prueba para el juicio oral correspondiente, de lo que sigue que las alegaciones de la defensa en cuanto a la insuficiencia probatoria y a la imposibilidad de juzgar criminalmente a su representada constituyen cuestiones de fondo que exceden el ámbito de este antejuicio y que deben ser postuladas en la oportunidad procesal correspondiente", asevera la sentencia.

Finalmente se expone que "de los antecedentes existentes en la investigación y acompañados en la querella de capítulos y su ampliación, surgen evidencias serias, graves y plausibles, que determinan que hay mérito suficiente para admitirla respecto de todos sus acápites, sin perjuicio que, en definitiva, la determinación de la concurrencia de todos sus elementos y los resultados delictivos es una cuestión de fondo, que habrá de dilucidarse en el juicio penal respectivo".

Por lo tanto se decide que "se declaran admisibles todos los capítulos de la querella y su ampliación en contra de Ángela Francisca Vivanco Martínez, exministra de la Excelentísima Corte Suprema, para los efectos de que el Ministerio Público formalice la investigación y solicite medidas cautelares personales a su respecto".

Por su parte, Vivanco reaccionó a la acción y respondió de manera escueta ante las consultas: "Hay cinco días para apelar a la Suprema y tengan la certeza que lo haré".

"La decisión permite avanzar en la persecución penal del caso", destaca la Fiscalía

A través de un comunicado, la Fiscalía Regional de Los Lagos informó que "ha sido notificada de la resolución dictada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco de la Querella de Capítulos interpuesta en contra de doña Ángela Vivanco, la cual fue acogida de manera unánime por dicho tribunal. La Corte estableció que existe mérito suficiente en los antecedentes presentados para dar inicio al procedimiento correspondiente y habilitar su eventual formalización".

El ente persecutor destacó que, "en su fallo, el tribunal sostuvo que los antecedentes aportados por el Ministerio Público dan cuenta de indicios graves, precisos y concordantes respecto de que la exministra, prevaleciéndose de su cargo, habría intervenido en decisiones jurisdiccionales en favor del consorcio chileno-bielorruso CBM, sin declararse inhabilitada pese a mantener una relación de amistad con los abogados representantes de dicha empresa, infringiendo con ello sus deberes legales de imparcialidad, recibiendo además beneficios económicos".

"La decisión, adoptada de forma unánime, permite a la Fiscalía avanzar en la persecución penal del caso, quedando a la espera de que se cumplan los plazos establecidos para una eventual apelación de la defensa, o, de no existir, solicitar fecha de formalización", concluyó la nota del Ministerio Público.