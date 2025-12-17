Nicolás Peric y Jorge Garcés tuvieron áspero cruce por "partido arreglado" entre O'Higgins y Audax

Un momento de alta tensión se vivió en las pantallas de ESPN cuando Nicolás Peric y Jorge Garcés recordaron uno de los episodios más controversiales del fútbol chileno reciente. A raíz de la efeméride del 16 de diciembre, fecha en que se jugó la vuelta de la semifinal del Clausura 2006 entre O'Higgins y Audax Italiano, ambos protagonistas se enfrascaron en una dura discusión.

El "Peineta", quien dirigía al cuadro de Rancagua en aquella época, recordó su grave acusación en pleno programa en vivo. "Te dijeron que tenías que pasar, que lo ganaste 5-3 (en el global)... el partido estaba arreglado", disparó el entrenador, interpelando directamente al exmeta audino sobre la legitimidad de la llave.

La respuesta de Peric no se hizo esperar. Visiblemente molesto, el ahora comentarista negó tener memoria de situaciones irregulares y defendió la integridad de su equipo.

"Yo no reconocí nada, Jorge. Yo me acuerdo del tiro libre y después el resto no me acuerdo cómo salimos... No es porque no quiera, y tampoco quiero que tú vengas acá y digas que el equipo no merecía ganar. Yo me jugué la vida, tú te jugaste la vida, cada uno defiende lo suyo", replicó el comentarista.

La acusación de Garcés y la memoria de Peric

El intercambio subió de tono cuando Garcés insistió en que el portero sabía lo que había ocurrido: "Tú me dices 'tú no te acuerdas'. Bueno, yo me acuerdo. No lo digo para encararte, pero estoy recordando lo que hubo". Ante esto, Peric fue tajante: "Me parece que nada que ver. Nosotros te llamamos para hacer algo más entretenido y tú estás juzgando todo al final, Jorge. La verdad que no tiene mucho sentido".

La serie en cuestión terminó con la clasificación de Audax Italiano a la final (que luego perdería ante Colo Colo) tras un global de 6-5. En la ida, los itálicos ganaron 4-1, mientras que en la vuelta, disputada en el Estadio El Teniente, O'Higgins ganó 4-2, un resultado insuficiente y marcado por polémicas arbitrales.

El origen del famoso meme con Rubén Selman

Aquel partido del 16 de diciembre de 2006 pasó a la historia también por una situación extrafutbolística que se convirtió en viral años después. Jorge Garcés fue expulsado por el árbitro Rubén Selman, momento en el que el DT lanzó un irreproducible insulto ("¡Ándate a la c...!") que fue captado por las cámaras.

Sobre este episodio, Nicolás Peric reveló tiempo atrás la insólita razón de la tarjeta roja. Según confesó el exarquero, el propio juez Selman le admitió en cancha que expulsaría al entrenador por un tema personal. "Se acerca Carlos Garrido y yo a Rubén Selman y nos dice 'me cae mal este h... (por Garcés), no lo soporto. Espérenme, lo voy a echar y vuelvo'", desclasificó el "Loco", confirmando el clima enrarecido de aquella jornada.