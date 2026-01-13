Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins
O'Higgins oficializó a Leandro Díaz como su tercer refuerzo
El lateral viene de ser campeón de la Copa Chile junto a Huachipato.
O'Higgins oficializó a través de sus redes sociales a Leandro Díaz como su nuevo refuerzo para esta temporada, donde disputarán la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Libertadores.
El lateral izquierdo chileno llega desde Huachipato, club con el que disputó 18 partidos y repartió 2 asistencias en 2025, además de salir campeón de la Copa Chile con los "acereros".
Díaz se transforma en la tercera incorporación del "Capo de Provincia" y se une a los nombres de Benjamín Rojas y Miguel Brizuela.