Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

O'Higgins oficializó a Leandro Díaz como su tercer refuerzo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El lateral viene de ser campeón de la Copa Chile junto a Huachipato.

O'Higgins oficializó a Leandro Díaz como su tercer refuerzo
O'Higgins oficializó a través de sus redes sociales a Leandro Díaz como su nuevo refuerzo para esta temporada, donde disputarán la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Libertadores.

El lateral izquierdo chileno llega desde Huachipato, club con el que disputó 18 partidos y repartió 2 asistencias en 2025, además de salir campeón de la Copa Chile con los "acereros".

Díaz se transforma en la tercera incorporación del "Capo de Provincia" y se une a los nombres de Benjamín Rojas y Miguel Brizuela.

