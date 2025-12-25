Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.5°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Puerto Montt

Deportes Puerto Montt oficializó el fichaje de Manley Clerveaux para su vuelta al Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante haitiano es el quinto refuerzo para los "delfines".

Deportes Puerto Montt oficializó el fichaje de Manley Clerveaux para su vuelta al Ascenso
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El atacante haitiano Manley Clerveaux, quien debutó este año en el primer equipo de Colo Colo, fue enviado a préstamo a Deportes Puerto Montt, equipo que recientemente ascendió a la Primera B.

El joven futbolista de 19 años tuvo su irrupción en marzo de 2025, mostrando velocidad y potencia física en sus apariciones. Sin embargo, su continuidad se vio afectada tras la llegada de Fernando Ortiz en reemplazo de Jorge Almirón.

"Una promesa en desarrollo, con energía, potencia y confianza para encarar y buscar el gol", detallaron en un escrito compartido a través de redes sociales.

Con esta contratación, Deportes Puerto Montt aseguró su quinto refuerzo después de las llegadas de Byron Nieto, Jesús Pino, Ariel Morales y Kevin Egaña.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada