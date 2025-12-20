Kylian Mbappé igualó récord de Cristiano Ronaldo en triunfo de Real Madrid sobre Sevilla

El francés Kylian Mbappé igualó un histórico récord de goles en un año de calentario del portugués Cristiano Ronaldo en el triunfo de Real Madrid por 2-0 sobre Sevilla, en la fecha 17 de La Liga de España.

Mbappé anotó de penal el segundo tanto del encuentro en el Estadio "Santiago Bernabéu" (86') y sumó 59 goles, igualando el registro que ostentaba CR7 desde 2013.

El crack francés sabía el significado de su anotación y tras festejar con sus compañeros, miró a la cámara de la transmisión oficial e hizo el famoso "SIUU", en honor al ídolo portugués.

Cristiano logró los 59 goles en 50 partidos disputados en 2013, mientras que Mbappé necesitó 61 encuentros para alcanzar dicha cifra.

El récord de goles en un año de calendario, a nivel mundial, pertenece a Lionel Messi. El argentino anotó 79 goles en 60 partidos con Barcelona en 2012 (además de haber convertido 12 tantos con la selección albiceleste).