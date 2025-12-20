Real Betis de Pellegrini sale a afianzar su lugar en zona de copas ante Getafe

Este domingo 21 de diciembre, como local en La Cartuja, el Real Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini enfrenta un crucial duelo ante Getafe en el marco de la fecha 17 de la liga española.

Los sevillanos cierran la zona de copas europeas en el sexto lugar con 25 puntos, pero son seguidos de cerca por los "azulones", que suman 20 unidades y llegan con la misión de acortar distancia, aprovechando de paso los traspiés de Celta de Vigo y Athletic Club (23).

Betis viene de una seguidilla irregular en La Liga. Aunque dejó en el camino a Real Murcia por Copa del Rey a mitad de semana, en el torneo de Primera División empató 0-0 ante Rayo Vallecano.

Sin embargo, Getafe arrastra dos derrotas consecutivas en el campeonato y además fue eliminado de la Copa del Rey por el club Burgos, de Segunda División, por 3-1. Anteriormente ya había caído de local ante Espanyol por la cuenta mínima.

En la previa, Pellegrini señaló que "cada uno tiene sus caminos y sus formas", aunque siempre remarcando que dentro del espectáculo "lo más importante en el fútbol es ganar".

El partido arrancará a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) y podrás seguirlo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.