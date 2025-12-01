Segunda División se quedó sin TV: Plataforma La Liga 2D anunció su fin

Tras dos años de vida, la plataforma La Liga 2D sorprendió al anunciar el fin de sus operaciones en los próximos días, lo que deja a la Segunda División Profesional sin señal televisiva oficial de cara al 2026.

El servicio de streaming bajó el telón a las transmisiones en vivo este lunes 1 de diciembre y detalló que "el contenido bajo demanda (VOD) estará disponible sólo hasta el 18 de diciembre de 2025". De momento no se ha explicitado el destino de su canal de YouTube, que servía como repositorio de las transmisiones realizadas.

Junto con aclarar que se cancelaron automáticamente las suscripciones activas, el equipo de la plataforma dedicó un mensaje de despedida: "Apreciamos profundamente que hayas sido parte de la comunidad de La Liga 2D. Gracias por tu tiempo, por tu confianza y por habernos acompañado durante este camino".

Así, se acaba de forma inesperada un camino que inició en febrero de 2024, dedicado a darle pantalla a la tercera categoría de nuestro fútbol, a la cual dio nombre con el "naming right" en su año debut.

Este 2025 también emitió la Copa Biobío que animó aquella región durante la pauso del fútbol chileno por la fecha FIFA de octubre y el Mundial sub 20.

Además, la Segunda División pierde una fuente de difusión e ingresos en medio de la crisis de la categoría, con los clubes sumidos en una dura situación financiera que ha generado diversas manifestaciones solicitando más apoyo de la ANFP; asociación donde son miembros, pero sin voz ni voto en el Consejo de Presidentes.