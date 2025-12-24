Nasry Asfura es declarado virtual presidente de Honduras

Nasry Asfura, militante del conservador Partido Nacional, fue declarado por una parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

La declaración fue hecha -de manera virtual- por tres miembros del CNE: Ana Paola Hall, presidenta; Cossette López-Osorio y Carlos Cardona, éste último en calidad de suplente; y tras un largo y cuestionado proceso de conteo.

En tanto, el consejero Marlon Ochoa se negó a firmar el documento, "decisión que podría exponerlo a eventuales responsabilidades penales y civiles, al tratarse de un acto administrativo considerado obligatorio dentro del proceso electoral", afirma el medio El Heraldo.

"Tito", como se conoce popularmente en Honduras al empresario de la construcción, logra "aproximadamente" 1.479.822 votos; frente a los 1.452.796 que sumó el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

En tercer lugar se ubicó la carta oficialista, Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), con 706.266 preferencias.

El CNE tiene tres consejeros titulares y dos suplentes, quien son electos por al menos dos tercios del Congreso, por lo que su pertenencia política es clave para acceder a los cargos. De los actuales titulares, Cossette López-Osorio es parte del Partido Nacional, Ana Paola Hall del Partido Liberal y Marlon Ochoa de Libre.

La declaración de triunfo de Asfura fue rápidamente saludada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en línea con el apoyo que le dio Donald Trump al candidato del PN.