Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección argentina

Ya es oficial: La Finalissima entre España y Argentina se jugará en marzo en Catar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El partido se jugará el 27 de marzo en Doha.

Ya es oficial: La Finalissima entre España y Argentina se jugará en marzo en Catar
La Finalissima entre España y Argentina, vigentes campeones de la Eurocopa y de la Copa América, ya tiene fecha oficial.

Luego de varios rumores, finalmente tanto UEFA como Conmebol, el partido se jugará el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, en Catar.

El partido además enfrentará a las dos mejores selecciones del momento según el ranking FIFA y pondrá en cancha al argentino Lionel Messi y el español Lamine Yamal.

