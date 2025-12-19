Alexis propuso a Manuel Pellegrini como DT de La Roja: Es lo que necesita Chile

Alexis Sánchez, delantero de Sevilla y goleador histórico de La Roja, propuso a Manuel Pellegrini como técnico de la selección chilena, señalando que el equipo nacional necesita las cualidades del veterano entrenador.

"Yo creo que a Manuel Pellegrini lo veo ideal. Es un señor de fútbol, siempre lo he dicho. Uno que ha ganado todo en la vida", declaró Alexis en entrevista con ESPN.

"Él va con elegancia, tranquilidad, y eso a veces... eso es lo que necesita a veces Chile", agregó "Maravilla".

Además, Sánchez indicó que a la selección chilena le falta "experiencia y gestión. Y apoyarse entre los chilenos, creo yo. Yo veo a los argentinos, a los brasileños, que van todos juntos para adelante".