Filtran que Pellegrini se reunió con personeros de la Roja en Sevilla

La telenovela en torno a la posible llegada del técnico Manuel Pellegrini a la selección chilena sumó un nuevo capítulo en la prensa luego de que filtraran que el hoy entrenador de Real Betis se reunió con personeros de la ANFP en Sevilla para conversar respecto a un eventual arribo a la banca de la Roja.

De acuerdo a lo informado por el programa "De Fútbol se Habla Así", de DSports, la cita sirvió para unir ideas en torno a un eventual arribo del exitoso entrenador al "equipo de todos".

"Los dirigentes de la selección chilena se juntaron en Sevilla con Manuel Pellegrini. El proyecto 2030 con la selección chilena; es inminente que Manuel Pellegrini va a firmar la renovación una sola temporada (en el Betis)", manifestaron en el programa.

Será en 2030 porque "lo más probable que Nicolás Córdova trabaje todo 2026 y a partir de 2027 está la opción más latente que Pellegrini sea el técnico de la selección chilena, en el año que se va a empezar a jugar por los puntos", añadieron

Esto porque la idea es que Pellegrini siga en Betis (ayer en España adelantaron que ya renovó hasta mediados de 2027) para luego asumir en la Roja, en las Clasificatorias.