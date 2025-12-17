La reflexión de Salah sobre opción de Pellegrini en la Roja: ¿Para qué venir a sufrir?

La búsqueda de soluciones para la crisis del fútbol nacional sigue sumando opiniones de peso. Arturo Salah, expresidente de la ANFP, entrenador y exjugador, abordó el nombre que genera consenso transversal para asumir en la selección chilena: Manuel Pellegrini. Sin embargo, su análisis mezcló el deseo deportivo con una cruda realidad sobre el medio local.

Consultado sobre si el escenario está dado para el retorno del actual DT de Real Betis, Salah fue sincero y, entre risas, entregó un consejo a su colega. "Por el fútbol chileno, ojalá viniera. Por Manuel... yo me cuidaría, porque ¿para qué va a venir a sufrir acá?", reflexionó, dejando en evidencia las dificultades institucionales y deportivas que enfrentaría el "Ingeniero".

"Es vox populi lo de Manuel"

A pesar de la advertencia, Salah no escatimó elogios para la trayectoria de Pellegrini. Ante la pregunta de si recomendaría su fichaje a la actual directiva, el ex timonel de Quilín aseguró que no es necesario dar consejos sobre algo evidente. "No tengo que ser yo el que le diga a los dirigentes. Yo creo que es vox populi lo de Manuel", afirmó.

"Saben lo que hace, saben lo que ha hecho. Un entrenador que lleva 25 años en Europa triunfando, algo debe saber de fútbol, ¿no?", agregó, validando las credenciales del técnico nacional más exitoso en el extranjero.

Respeto institucional

Finalmente, respecto a la gestión actual de la ANFP y los conflictos reglamentarios del torneo (como el caso de Unión Española), Salah optó por la prudencia y declinó emitir juicios duros. "Mire... yo como expresidente, estuve en ese cargo, no me gusta juzgar a los sucesores. No debe ser", sentenció, manteniendo un perfil diplomático sobre la administración de Pablo Milad.