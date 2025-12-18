Sifup acusó a Santiago City de prácticas ilegales por deudas a jugadores y Ley Karin

A través de sus redes sociales, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) realizó una grave denuncia pública contra Santiago City, elenco de Segunda División, por irregularidades con su plantel tras el cierre de la temporada 2025.

"El club Santiago City incumple la ley y ejerce maltrato a varios de nuestros asociados al no pagarles remuneraciones de noviembre ni finiquitos por término de contrato, excediendo el plazo legal y constituyendo deudas vencidas", señaló el escrito del Sifup en la plataforma X.

El sindicato remarcó que "este tipo de prácticas además de ser ilegales, configuran tratos abusivos que están tipificadas en la denominada Ley Karin".

La colectividad gremial indicó que "estamos acompañando y protegiendo a nuestros asociados", junto con remarcar "con fuerza que no pueden normalizarse en el fútbol chileno este tipo de acciones, debiendo ser fiscalizadas y sancionadas por la ANFP".

Santiago City, fue fundado en marzo de 2020 por el agente de futbolistas Jorge Sotomayor, quien fue su presidente hasta octubre de 2022 tras ser denunciado por amenazar de muerte -con una pistola- a jugadores de Naval en un polémico partido en la capital por la liguilla de Tercera B. El actual mandamás del club es el exfutbolista Boris González.

Este 2025 tuvo su temporada debut en el profesionalismo, terminando en el décimo puesto con 20 puntos: Sin los castigos a Deportes Melipilla y San Antonio Unido, y obviando a un AC Barnechea que no pudo jugar, hubiese terminado penúltimo.