Transmisión de TV del Superclásico tendrá dos señales partidistas

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán este 1 de marzo en el Estadio Monumental, a las 18:00 horas (21:00 GMT) en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

En una apuesta innovadora, HBO Max y TNT Sports presentarán la "Señal del Hincha", una transmisión inédita con dos señales especiales y simultáneas, diseñadas exclusivamente para cada hinchada. Así, los fanáticos podrán elegir entre la transmisión neutral o la de su equipo.

La versión 199 del partido más importante del fútbol chileno busca romper con el formato tradicional de transmisión deportiva. La propuesta destaca porque ahora los protagonistas de relatar y comentar el partido serán 100% hinchas reconocidos de Colo Colo y La U.

Por el lado de Colo Colo, la señal contará con el relato de Patricio Ocampo (@elpatrondelgol), comentarios de Quintana (@quintanachile) y la presencia del histórico Gabriel Mendoza, ídolo albo.

La señal dedicada a Universidad de Chile contará con relatos de Nicolás Miñano (@nicominano), comentarios de Diego Fuentes (@diegoaaaat) y la participación de Matías Rodríguez, referente azul.

Esta propuesta busca revolucionar la experiencia del espectador, ofreciendo una alternativa para quienes quieren vivir el partido desde su identidad y pertenencia. Es más que un react, será una experiencia personalizada: el hincha podrá elegir cómo y desde dónde ver el Superclásico. En exclusivo por HBO Max.

Con esta acción, HBO Max y TNT Sports dan un paso hacia el futuro de las transmisiones deportivas, integrando el ADN del streaming, el lenguaje digital y la pasión sin matices que caracteriza al fútbol chileno.