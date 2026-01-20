Tópicos: Deportes | Fútbol | Supercopa
[VIDEO] Huachipato recuperó la ventaja ante la UC en la Supercopa con un penal de Lionel Altamirano
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero firmó su doblete en la semifinal.
El delantero firmó su doblete en la semifinal.
Huachipato recuperó su ventaja ante Universidad Católica en la semifinal de la Supercopa que se disputa en Sausalito de Viña del Mar, con un penal de Lionel Altamirano para dejar el marcador 2-1 (67').
Revisa el penal de Huachipato: