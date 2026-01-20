Alvarado, García Ruminot y Sedini: los ministros de La Moneda de Kast

El Presidente electo, José Antonio Kast, anunció a los 24 ministros y ministras que lo acompañarán desde el 11 de marzo próximo en su gobierno, y que representan el regreso a La Moneda de parte de la derecha que fue parte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, sumando nombres del mundo del Partido Republicano y sus adherentes independientes.

Respecto a los ministerios políticos, con sede en el Palacio de Gobierno, los tres secretarios de Estado que acompañarán al Mandatario no son parte de la colectividad que él mismo fundó: Claudio Alvarado, José García Ruminot y Mara Sedini.

Claudio Alvarado Andrade, ministro del Interior

Ingeniero comercial y militante UDI desde 2001. Durante la dictadura fue alcalde designado en Quemchi y entre 1994 y 2010 fue cuatro veces diputado, electo por la Región de Los Lagos.

Fue subsecretario general de la Presidencia en los dos gobiernos de Sebastián Piñera; además de subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo entre noviembre de 2019 y junio de 2020; y ministro secretario general de la Presidencia entre junio y julio de 2020.

Entre agosto de 2020 y marzo de 2022 fue senador por Ñuble, en reemplazo de Víctor Pérez; y es considerado "una figura de diálogo", con "experiencia en la negociación legislativa".

José García Ruminot, ministro secretario general de la Presidencia

Contador auditor, con posgrado en Evaluación Socioeconómica de Proyectos Sociales, es militante de RN desde 1989 e inició su vida política en 1970, como dirigente estudiantil de la juventud del Partido Nacional. Fue alcalde designado de Toltén, Lautaro y de Temuco

Entre 1990 y 2002 fue diputado por La Araucanía, y en 2002 fue electo senador por la misma zona, siendo reelecto en dos ocasiones. Finaliza su período en la Cámara Alta el día del cambio de mando.

Se refiere al período de 1973 a 1990 como "gobierno militar" y evita usar el término dictadura, argumentando que fue una forma de evitar una guerra civil. Es considerado un "moderado" al interior de RN, con amplia experiencia legislativa y capacidad de negociación.

Mara Sedini Viancos, ministra secretaria general de Gobierno

Periodista y magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos. Es independiente y además realizó estudios artísticos -teatro, canto y danza- en Nueva York. Fue directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso, centro de estudios de corte liberal clásico fundado por el empresario Nicolás Ibáñez y actualmente dirigido por Axel Káiser.

Su veta artísticala llevó a incursionar en el arte como cantante y actriz, con roles en teatro, musicales, televisión e incluso un paso por el Festival del Huaso de Olmué, cuando cantó en la obertura de 2019.

Si bien no tiene historia política tradicional, durante la campaña presidencial se consolidó como figura pública y comunicadora política.