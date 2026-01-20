Cambio de última hora en Minería: Santiago Montt queda fuera del gabinete

Santiago Montt Oyarzún finalmente no fue corroborado como ministro de Minería, pese a haber sido considerado inicialmente. La decisión se conoció minutos antes de la ceremonia en la que el mandatario dio a conocer oficialmente su gabinete.

Durante la mañana de este martes, Montt había presentado su renuncia al cargo de CEO de la compañía Los Andes Copper, en el marco de su inminente llegada al Ejecutivo. A través de su cuenta de X, la empresa confirmó su salida y felicitó públicamente al abogado por su nombramiento ministerial.

Sin embargo, poco antes del anuncio oficial del gabinete, se informó que Montt no asumiría finalmente como ministro.

El abogado cuenta con una amplia trayectoria en la industria minera internacional, es titulado en Derecho por la Universidad de Chile, posee un máster y un doctorado en Derecho por la Universidad de Yale, y un máster en Políticas Públicas y Economía por la Universidad de Princeton.

En su lugar, asumirá la cartera Daniel Mas quien además encabezará el Ministerio de Economía.

Al ser preguntado por este cambio de ultima hora, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez menciona "no se a que se debe. Tampoco doy por dado que iba a haber un ministro de minería".

En esa línea, el parlamentario defendió la fusión de las carteras de Economía y Minería como una medida de coherencia con lo que Kast ha planteado reiteradamente durante su campaña, la necesidad de reducir el tamaño del Estado y disminuir la cantidad de ministerios.