Zampedri comandó el agónico triunfo de la UC ante Huachipato en las semifinales de la Supercopa

La temporada 2026 del fútbol chileno arrancó con la Supercopa como telón de apertura y Universidad Católica consiguió el primer festejó tras remontar agónicamente por 2-4 ante Huachipato en Sausalito. Fernando Zampedri marcó el doblete que permitió el paso de los precordilleranos a la final del renovado certamen.

