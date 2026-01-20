Zampedri comandó el agónico triunfo de la UC ante Huachipato en las semifinales de la Supercopa
Publicado:
Fotos Destacadas
Pese a la catástrofe, Kast confirmó que este martes presentará a sus ministros
Se sumaron Lucero y Rivero: Los futbolistas que defendieron a Colo Colo y Universidad de Chile
El trabajo de remoción de escombros en Penco y Lirquén tras devastadores incendios forestales
Fotos Recientes
Zampedri comandó el agónico triunfo de la UC ante Huachipato en las semifinales de la Supercopa
La formación de Colo Colo para enfrentar a Peñarol por la Serie Río de La Plata
El triunfo de la U ante Santiago Wanderers con goles de Rivero y Salomoni
La temporada 2026 del fútbol chileno arrancó con la Supercopa como telón de apertura y Universidad Católica consiguió el primer festejó tras remontar agónicamente por 2-4 ante Huachipato en Sausalito. Fernando Zampedri marcó el doblete que permitió el paso de los precordilleranos a la final del renovado certamen.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados