Kast presentó a sus 24 ministros que lo acompañarán desde marzo
Publicado:
Fotos Destacadas
El triunfo de la U ante Santiago Wanderers con goles de Rivero y Salomoni
El trabajo de remoción de escombros en Penco y Lirquén tras devastadores incendios forestales
La formación de Colo Colo para enfrentar a Peñarol por la Serie Río de La Plata
Fotos Recientes
Kast presentó a sus 24 ministros que lo acompañarán desde marzo
Zampedri comandó el agónico triunfo de la UC ante Huachipato en las semifinales de la Supercopa
La formación de Colo Colo para enfrentar a Peñarol por la Serie Río de La Plata
Con un acto más austero, marcado por la catástrofe en el sur, el presidente electo José Antonio Kast presentó a los 24 ministros que lo acompañarán en su Gobierno desde el 11 de marzo.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados