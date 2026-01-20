El triunfo de la U ante Santiago Wanderers con goles de Rivero y Salomoni
Universidad de Chile venció por 3-1 a Santiago Wanderers en un amistoso disputado en el CDA, recinto donde Octavio Rivero (2) y Felipe Salomoni marcaron para los azules.
