Diego Sánchez y el descenso de Unión Española: Como duele verte así

El descenso de Unión Española no deja de generar diversas reacciones y esta vez fue el portero nacional Diego Sánchez quien se pronunció a través de su cuenta en Instagram, donde compartió su pena por la caída del club en el que fue campeón durante 2013.

"Como duele verte así mi querida Unión Española. Les mando un abrazo muy fuerte a todos los hispanos que están viviendo esta gran pena", escribió el guardameta que actualmente milita en Coquimbo Unido, actual campeón y equipo que despedirá al cuadro descendido en la última fecha.

Seguido a esto, el "Mono" escribió: "Vivimos historias imborrables que jamás olvidaré y los llevaré mi corazón por siempre. Sé que pronto volverán a estar donde tienen que estar siempre por su historia y tradición".

Diego Sánchez defendió por ocho años la portería de Unión Española antes de emigrar a Deportes Antofagasta. En Independencia consiguió un título y se volvió uno de los estandartes del equipo antes de salir en malos términos con la dirigencia.