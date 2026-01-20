El furioso descargo de Vecchio: Las personas que están en Unión son las que hicieron que descienda

La salida de Emiliano Vecchio de Unión Española sigue sumando capítulos de alta tensión. Tras las declaraciones de su pareja, Virginia Tissera, en medios de comunicación, ahora se filtró un audio enviado por el propio jugador a un usuario de Instagram que cuestionó sus dichos y criticó a su familia.

En el registro, el mediocampista encaró directamente al fanático: "Primero no sé cómo llamarte porque no tienes ni nombre, claramente eres uno de los tantos cobardes que se esconden detrás de internet. Escuchame una cosa, te voy a explicar: Es el tercer pasaje por Unión Española, es el equipo que más estuve y el que más volví, y en el que siempre rendí, siempre le di todo".

Vecchio profundizó en las razones de su retorno y el sacrificio personal que implicó: "Para tu información, nosotros fuimos a Unión para dar una mano. Nos avisaron que teníamos que ir, fuimos el primero de enero. Modifiqué prácticamente la vida de mi familia por ir a ayudar al club. Mi pareja es empresaria, tiene su empresa hace 10 años, ella no vive ni de mí ni del club, y me acompañó simplemente para apoyarme".

"Fue una tortura lo que vivimos"

El exjugador de Racing no ocultó su malestar por la experiencia vivida en Santiago, calificándola como traumática. "La verdad es que fue una tortura lo que vivimos. Creo que en vez de enojarte conmigo y de pensar de que yo hablo del club, que estás equivocado, yo no hablo mal del club ni hablamos mal del club. Lo que nosotros hablamos es de las personas que en este momento están en el club, que son los que hicieron que Unión Española descienda y son los que hicieron que el club esté en tan mal estado como está, abandonado y de la manera que está", disparó.

En ese momento, Virginia Tissera intervino en el audio para reafirmar sus dichos anteriores: "Dije lo que viví. Fue un tormento vivir eso. Yo quería vivir otra cosa, subí las camisetas, las recibí, estuve contentísima. Fui a Santa Laura, ni siquiera me invitaron. O sea, yo quise ir a conocer lo mejor. En cualquier lugar que esté me voy a poner la camiseta, y si no juega nunca más igual me voy a poner la camiseta de mi familia".

La empresaria lanzó una frase que encendió aún más la polémica: "Yo no soy una persona mentirosa, no voy a venir a mentir ahora para cubrir a Unión Española que me chupa un huevo".

El cierre de Vecchio

Para finalizar el mensaje, Emiliano Vecchio instó al hincha a dirigir sus críticas hacia la dirigencia. "Creo que primero deberías informarte y poder hacer una crítica del club del cual sos hincha, y no de las personas que vamos a ayudar. A nosotros nos pagaban dos pesos. Así que bueno, te mandamos un abrazo, espero que este mismo mensaje que le mandas a mi mujer, le mandes a todas las personas del club que lo están destruyendo. Que tengas ese coraje", sentenció.

El volante cerró con una advertencia: "Y ahora yo voy a hacer un print de pantalla de esto que me mandaste con tu usuario y también lo voy a subir a Instagram para que la gente realmente pueda ver lo que es un pelotudo como vos diciendo pelotudeces".