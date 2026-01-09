Unión Española finalizó la primera fase del cambio de césped en el Santa Laura

Unión Española concretó este viernes la primera etapa de la renovación total del terreno de juego en el Estadio Santa Laura, ya que anunció la finalización en las tareas de retiro del pasto antiguo y la instalación de la nueva superficie natural.

Según informó el cuadro "hispano" a través de sus canales oficiales, el proceso contempló la "preparación de la superficie y reposición de la carpeta de césped natural, constituyendo un hito relevante dentro del plan de renovación del campo de juego".

Los trabajos en la cancha principal complementaron la reciente instalación de las nuevas luminarias, obras que buscaron elevar los estándares del estadio para las transmisiones televisivas.

Pese a las mejoras, Unión Española aún no se pronuncia respecto a su futuro en la Liga de Ascenso después de presentar junto a Deportes Iquique un reclamo para anular el descenso, el cual instó a llevar a la justicia ordinaria tras ser desestimado por la ANFP.