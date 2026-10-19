Unión Española venció a Copiapó y mantuvo viva la ilusión de llegar a la liguilla

Unión Española consiguió un triunfo clave en la lucha por ingresar a la liguilla de ascenso de la Liga de Ascenso. El conjunto hispano derrotó por 1-0 a Deportes Copiapó en el Estadio Santa Laura, en un duelo directo por la clasificación, y sumó tres puntos fundamentales en el cierre de la fecha 28 de la Primera B.

El único gol del compromiso llegó a los 22 minutos, cuando Felipe Massri conectó una volea tras un centro desde el sector izquierdo y superó al arquero Nicolás Temperini.

El partido también estuvo marcado por la resistencia de Unión Española, que debió afrontar el tramo final con diez jugadores. A los 58 minutos fue expulsado Lucas Molina por agresión.

Pese a la inferioridad numérica, el equipo logró sostener la ventaja y asegurar una victoria que puso fin a una racha de siete partidos sin ganar en el torneo.

El resultado tuvo especial relevancia porque Deportes Copiapó era uno de los rivales directos de los hispanos en la disputa por un lugar en la postemporada.

A dos fechas del final del torneo, San Luis es el puntero con 53 puntos, seguido muy de cerca por Cobreloa (51 unidades). Más atrás, en zona de liguilla, figuran Santiago Wanderers (47), Magallanes (46), Deportes Antofagasta (45), Recoleta (41), San Marcos de Arica (40) y Copiapó (40).

Aun con chances de meterse en la liguilla están Unión Española (39), Deportes Temuco (36), Deportes Iquique (35) y Puerto Montt (35).