Vecchio disparó tras su salida: Unión Española tiene un plantel que no está bien conformado

Emiliano Vecchio confirmó que ya no es jugador de Unión Española y que se encuentra en Argentina junto a su familia, poniendo punto final a un retorno que duró apenas unas semanas y que estuvo marcado por la polémica.

En diálogo con el medio trasandino TyC Sports, lanzó una dura crítica a la realidad deportiva de la institución de colonia, apuntando directamente a la calidad del equipo armado para esta temporada.

"El club está en un momento crítico, no solamente en términos económicos, sino también en la administración, la organización y futbolísticamente también, porque tienen un plantel que no está bien conformado", analizó.

Vecchio detalló las razones de su drástica decisión, asegurando que existieron promesas rotas desde el primer día. "No le pedí muchas cosas al club, pedí cosas básicas para estar cómodo: La casa, el traslado y algunas cosas más que el club se comprometió a cumplir. Cuando llegué, no me encontré con el mejor panorama. Lamentablemente el club no cumplió en nada de lo que pactamos. Hasta los pasajes me tuve que pagar", reveló.

El exjugador de Colo Colo explicó que prefirió cortar el vínculo ahora antes que sufrir durante el resto del año. "Tomé la decisión de volver a casa porque sabía que iba a ser un año complejo. Si a los 20 días no te cumplen con nada, imagina a los 11 meses. Le tengo que responder a mi esposa, a mis hijos, y la mejor decisión era volver a casa", sostuvo.

El deseo de jugar en San Lorenzo

Ya con la mente puesta en su futuro lejos de Chile, el "Gordo" no ocultó su deseo de fichar por un grande de su país. "Tengo muchos amigos de San Lorenzo y también fui al estadio. Por su gente y su historia, es un club en el que siempre quise jugar", confesó.

Finalmente, el volante reconoció que ya existen conversaciones. "Estoy hablando con algunos clubes, pero saben que no soy una persona con doble lectura. Lo que pienso lo digo. Tengo muchísimas ganas de jugar en San Lorenzo", sentenció.