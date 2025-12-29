Con pasado en San Luis: U. La Calera sumó a Nicolás Avellaneda como primer refuerzo

- Revisa todas las movidas en el Especial de fichajes de Cooperativa.cl.

Unión La Calera dio su primer paso en el mercado de pases con la oficialización del arquero argentino Nicolás Avellaneda como refuerzo.

El guardameta de 32 años ya firmó su contrato de un año por los "cementeros", luego de haber jugado todo el 2025 en Chacarita Juniors, donde disputó 29 partidos y dejó su arco invicto en 14 ocasiones.

Esta no será la primera experiencia de Avellaneda en Chile, pues jugó justamente para el archirrival de los caleranos: San Luis de Quillota, en 2023. Luego, el golero defendió a Cobreloa en su fugaz regreso a Primera División en 2024.

La llegada del arquero se da en medio de rumores sobre la partida del nacional Jorge Peña, pese a ser uno de los jugadores de mejor rendimiento en la discreta campaña del equipo.