País | Tiempo

Meteorología prevé el Año Nuevo más cálido en lo que va de este siglo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El miércoles, Santiago despedirá 2025 con una temperatura máxima que puede llegar los 36 grados.

El pronóstico indica hasta 37 grados en la Región del Maule.

 ATON (referencial)

Se espera que el intenso fenómeno de calor continúe durante el verano 2026.

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), comentó en Cooperativa que tendremos el Año Nuevo más caluroso de lo que va de siglo, y que se espera que las altas temperaturas se mantengan durante el verano.

En conversación con Lo que Queda del Día, el experto adelantó que "las condiciones se siguen manifestando bastante intensas para los próximos días (...) se va a mantener desde Valparaíso a la Región de La Araucanía con temperaturas que van a estar muy elevadas, incluso hasta 37 grados en el Maule para este miércoles".

"Vamos a estar con el Año Nuevo más cálido de los 25 años que hemos revisado (...) mañana vamos a estar en torno a los 35 (grados) y pasado mañana es probable que estemos en torno a los 35-36 acá en Santiago", detalló.

Zúñiga explicó que "para el verano estamos migrando al fenómeno de La Niña, las temperaturas así lo están mostrando, y eso implica que vamos a estar viviendo un verano con temperaturas extremas, sobre los valores normales, que es lo que estamos viviendo estos días".

"Es tan intenso lo que estamos viviendo porque tenemos el anticiclón del Pacífico y una alta presión (...) que en verano se desplazan un poco más al sur, hasta la altura de Concepción, Arauco. Cuando ese sistema de alta es reforzado por la alta boliviana, que es otro fenómeno que está más al norte, se nos potencian las temperaturas máximas, porque se superponen las dos altas y eso implica mucho aire descendiente", puntualizó.

