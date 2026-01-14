Asta-Buruaga y su "regreso" a la UC: Siempre la prioridad fue aquí en Católica

El defensor Tomás Asta-Buruaga habló tras firmar un nuevo contrato con Universidad Católica y abordó el inusual vuelco en su situación, pues se había despedido del club el 1 de enero luego de haber terminado su antiguo vínculo.

"Yo terminaba contrato el 31 de diciembre, pero siempre hablé con mi representante que la prioridad era aquí en Católica. Sabía que siempre estaban estas conversaciones de ida y vuelta y se logró concretar. Súper contento y súper feliz de estar de vuelta", señaló en conferencia de prensa.

"Hubo conversaciones con otros clubes pero nada concreto, mi prioridad siempre fue aquí en la UC. Cuando me dieron la noticia fue una felicidad y tranquilidad por mí y mi familia. Feliz por mi regreso después de 13 días", sumó.

El zaguero también explicó que su adiós vía redes sociales (cuyo texto luego modificó para borrar la despedida) se dio por "ese nerviosismo, esa ansiedad de concretar algo rápido" al quedar libre, "pero mi familia siempre estuvo ahí".

"La publicación fue una despedida hacia la gente porque siempre me ha tratado bien, me ha dado su cariño y apoyo", trató de aclarar.

"El profe Garnero, con la conferencia que dio, empujó un poquito a esta vuelta. Mis compañeros me recibieron de muy buena manera. Ahora a disposición del cuerpo técnico y esperar qué quiere de mí en lo futbolístico", añadió.

Sobre los desafíos para su equipo, indicó: Es una institución grande. Es Católica, siempre tiene que estar peleando todas las cosas. La idea es salir campeón, nos estamos preparando para eso y hay que ir por todo".

"Esta competencia interna está muy buena. Llegaron jugadores muy buenos técnicamente y muy buenas personas. Eso hace que el grupo siga creciendo. Nos va a hacer bien para afrontar todas las competencias", expresó.