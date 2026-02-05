Garnero: Estamos en el inicio de temporada donde todavía los niveles no están óptimos

El director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, valoró la conformación del plantel para la temporada 2026 pero admitió que pese a tener tres partidos en el cuerpo, el conjunto cruzado sigue sin encontrar su mejor versión.

"El año pasado teníamos menos alternativas, hoy estamos en el inicio de temporada donde todavía los niveles no están óptimos. Me gusta sostener un equipo, este año será muy complejo porque hay mucha competencia, habrá obligatoriamente un recambio", planteó el entrenador en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el argentino añadió que "hay momentos en que no hay niveles individuales todavía óptimos, estamos en eso, si lo logramos, seguramente estabilizaremos la conformación del equipo".

De todas formas, el DT destacó que "estamos muy contentos y conformes con el plantel, obviamente que mientras haya una posibilidad y esas cosas que tiene el fútbol, que pueda surgir una posibilidad, pero estamos muy contentos con el mercado de pases que hizo el club y equiparamos el plantel porque con respecto al año pasado, nos faltaba sobre todo cantidad, hoy está mucho más nivelado".

Por otra parte, el adiestrador del cuadro precordillerano transparentó sus dudas con respecto a la posibilidad de alinear desde el arranque de un futbolista sub 21 este domingo ante Deportes Concepción. "No lo hemos definido, tengo en mente algunas alternativas, pero creo que vamos a poder sumar en varios partidos a sub 20, no tengo dudas, hay muchos lugares que están ocupados sí o sí por juveniles", puntualizó.

En cuanto al duelo con el "León de Collao", Garnero afirmó que "es un rival que recién ascendió, tuvo su primer partido, que tiene jugadores de mucha experiencia y jerarquía, que está en formación como la gran mayoría de los equipos. Nosotros estamos en la misma situación, intentando encontrar un funcionamiento que sostenga niveles individuales y que seamos más protagonistas".

El duelo entre la UC y Deportes Concepción será en el Claro Arena el domingo, a las 20:30 horas (23:30 GMT), y lo podrás seguir en nuestras plataformas.