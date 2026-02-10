Jimmy Martínez y su suplencia en la UC: Trato de generar competencia sana en el plantel

El mediocampista de Universidad Católica Jimmy Martínez contestó preguntas en conferencia de prensa sobre el funcionamiento del plantel cruzado, la competencia en la mitad de cancha y el próximo duelo ante Cobresal en El Salvador.

Acerca del último partido de los cruzados ante Deportes Concepción, el jugador señaló que al interior del equipo se repite la frase "cómo se entrena, se juega", y destacó la excelente semana de trabajo, lo que se reflejó en el duelo del fin de semana.

Sobre su nula titularidad en los dos primeros partidos del campeonato, comentó que "trato de entrenarme bien en la semana, ya después el cuerpo técnico verá quiénes son los 11 que ingresan, y después de acuerdo a cómo se dé el partido ya ellos verán qué opciones, pero yo trato de generar competencia sana acá en el plantel".

"Esto recién está comenzando, si bien con Serena no me tocó ingresar, soy consciente de que recién empieza y ya más adelante van a haber más opciones tanto para mí como para mis compañeros", expresó.

Sobre la disputa en el medio campo de Católica, donde destacan los nombres de Cristian Cuevas, Jhojan Valencia o Gary Medel, comentó que es una rivalidad sana y que siente que "son grandes jugadores, primero grandes personas, se hace muy fácil el entrar, el estar con ellos, con Gary y con Pala (Palavecino), con Jhojan. Un proyecto muy bueno así que se genera una competencia muy sana y después el profe verá quiénes son los que estarán dentro del equipo".

En relación con el próximo partido de la UC ante Cobresal afirmó: "El Salvador con la altura y todo, quizás el partido se nos va a hacer más ida y vuelta, pero ahí los profes cómo lo planifican, lo vamos a tener que llevar a cabo".