Ruminot, Freire y Copano encabezan show de comedia en la Quinta Vergara

Alison Mandel, Juan Pablo López y Chiqui Aguayo también estarán en la cita.

Ruminot, Freire y Copano encabezan show de comedia en la Quinta Vergara
En abril la Quinta Vergara será escenario de un espectáculo de comedia a cargo de seis humoristas nacionales.

Pedro Ruminot, Fabrizio Copano, Sergio Freire, Alison Mandel, Chiqui Aguayo y Juan Pablo López protagonizarán "Mejor Imposible", un show que promete ser "de larga duración".

Estos seis humoristas volverán a pisar este escenario tras sus exitosos pasos por los diversos festivales de Viña del Mar en los últimos 10 años.

La preventa de entradas se iniciará a las 10:00 horas de este 13 de febrero en sistema Puntoticket.

