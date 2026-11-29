Universidad Católica venció por 2-1 a Huachipato en Claro Arena, por la penúltima fecha de la Liga de Primera, pero se quedó sin opciones de conquistar el "Chile 2" para la Copa Libertadores 2027 debido al triunfo de Universidad de Chile ante Deportes Concepción.

El conjunto dirigido por Daniel Garnero abrió la cuenta mediante un lanzamiento penal de Fernando Zampedri (19'), quien alcanzó los 30 goles en el campeonato y posteriormente sufrió la anulación de otra conquista.

Martín Gómez (58') amplió la ventaja de los estudiantiles en el segundo tiempo, mientras que Rafael Caroca (81') descontó para los "acereros" y puso incertidumbre en la recta final del compromiso.

Pese a la victoria, Universidad Católica quedó con 52 puntos, cinco menos que Universidad de Chile, una diferencia imposible de remontar con una fecha por disputar. De esta manera, los "cruzados" quedaron sin opciones de acceder directamente a la fase grupal del máximo certamen continental a través del campeonato.