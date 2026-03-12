La UC jugará ante Everton con camisetas con tipografía creada por joven con Síndrome de Down

En el marco de un mes significativo por la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, este sábado Universidad Católica disputará su partido ante Everton utilizando una camiseta muy especial: los apellidos de los jugadores Cruzados y sus dorsales estarán impresos con una tipografía especial, creada por la joven catalana Anna Vives, en una iniciativa que promueve los valores de la inclusión, la igualdad social y el trabajo en equipo.

Anna Vives es una mujer con Síndrome de Down que desarrolló esta tipografía a partir de su propia escritura, con el objetivo de difundir valores como la integración y el respeto a la diversidad. Su proyecto fue utilizado anteriormente por instituciones deportivas de relevancia mundial como el FC Barcelona y River Plate.

Visita de Anna Vives al Claro Arena

En el marco de esta iniciativa, Anna Vives llegó la mañana de este jueves a Chile junto a su hermano Marc. Durante su visita fue recibida en el Claro Arena por Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero, capitanes de Universidad Católica, a quienes hizo entrega de la camiseta especial que el equipo utilizará este sábado.

Durante la jornada, Vives presenció además el entrenamiento del plantel profesional y recorrió distintos rincones del estadio junto a los capitanes cruzados, quienes además le entregaron regalos conmemorativos de La Franja como recuerdo de su visita.

Esta acción forma parte de una serie de colaboraciones que la fundación de Anna Vives está desarrollando con grandes clubes de todo el mundo, con el objetivo de seguir difundiendo los valores de la inclusión.

Cabe destacar que tras el encuentro, las camisetas usadas por los jugadores serán donadas a la fundación de Anna Vives, que realizará una subasta solidaria internacional para recaudar fondos destinados a sus proyectos de inclusión.

El remate comenzará los próximos días y se extenderá durante una semana.

Esta iniciativa se realiza en un mes en el que cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down, una fecha que busca promover la inclusión y visibilizar los derechos de las personas con esta condición en todo el mundo.

El partido entre Universidad Católica y Everton se disputará este sábado 14 de marzo a las 20:30 horas en el Claro Arena.