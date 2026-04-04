Revisa el "plan retorno" a Santiago tras el fin de semana largo

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dio a conocer este sábado las medidas que se aplicarán ante el masivo regreso de alrededor de 180.000 vehículos este domingo a la Región Metropolitana, luego del fin de semana largo de Semana Santa.

El secretario de Estado señaló que "hasta las 10 horas de hoy sábado ya han salido casi 300 mil vehículos de Santiago a través de las distintas rutas. Las medidas de contingencia que se aplicaron para la salida del jueves y viernes funcionaron de acuerdo a lo planificado. Para mañana vamos a repetir estas medidas para incentivar la planificación del viaje".

Las medidas que se implementarán son:

"Peaje a luca" para vehículos medianos: Desde las 07:00 horas hasta las 12:00, en la Ruta 68 (Peaje Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago); Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas), y Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos).

Rebaja en un 50% a camiones de dos o más ejes: Desde las 00:00 hasta las 07:00 horas en la Ruta 5 Norte (Las Vegas, en ambos sentidos) y Ruta 68 (Lo Prado y Zapata en dirección a Santiago).

MOP y concesionaras desplegarán en las rutas a 1.000 funcionarios, 51 grúas, 40 móviles y 19 ambulancias.

Las medidas estarán activas en las principales rutas de acceso de Santiago, con el objetivo de "mitigar el impacto del alto flujo de vehículos que regresarán, que tendrán un peak desde las 17:00 horas".

Arrau hizo un llamado a planificar el viaje y anticiparlo antes del mediodía para evitar las horas de mayor congestión.

Balance de Carabineros: 35.000 controles vehiculares

El teniente coronel Carlos Cortés, prefecto de Tránsito de Carabineros, informó que durante el fin de semana largo se han realizado cerca de 35.000 controles vehiculares "en los que se han detectado infracciones menores y otras graves, como conducción temeraria o exceso de velocidad".

"Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a que coopere en la fiscalización. Carabineros va a estar desplegado en todas las rutas del país controlando todas acciones indebidas o que configuren delitos que pongan en peligro a las personas", complementó.