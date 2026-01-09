La UC suma en defensa: Anunció acuerdo con Juan Ignacio Díaz

Luego de presentar a varios de sus refuerzos durante esta semana, Universidad Católica no se detiene en el mercado y este viernes anunció un acuerdo con el defensor argentino Juan Ignacio Díaz.

"El jugador se someterá en las próximas horas a la revisión médica respectiva, la que de ser superada con éxito, lo transformará en nuevo integrante del plantel de honor de Universidad Católica durante la temporada 2026", explicó el elenco cruzado a través de redes sociales.

Díaz tiene 27 años y viene de jugar en O'Higgins de Rancagua. Debutó profesionalmente en Estudiantes de La Plata, tras lo cual tuvo pasos por Agropecuario y Barracas Central.

De acuerdo al portal Transfermarket, Díaz suma 138 partidos como profesional.