La UC suma en defensa: Anunció acuerdo con Juan Ignacio Díaz
El zaguero viene de jugar una temporada en O'Higgins de Rancagua.
El zaguero viene de jugar una temporada en O'Higgins de Rancagua.
Luego de presentar a varios de sus refuerzos durante esta semana, Universidad Católica no se detiene en el mercado y este viernes anunció un acuerdo con el defensor argentino Juan Ignacio Díaz.
"El jugador se someterá en las próximas horas a la revisión médica respectiva, la que de ser superada con éxito, lo transformará en nuevo integrante del plantel de honor de Universidad Católica durante la temporada 2026", explicó el elenco cruzado a través de redes sociales.
Díaz tiene 27 años y viene de jugar en O'Higgins de Rancagua. Debutó profesionalmente en Estudiantes de La Plata, tras lo cual tuvo pasos por Agropecuario y Barracas Central.
De acuerdo al portal Transfermarket, Díaz suma 138 partidos como profesional.