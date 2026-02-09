Las referencias a Chile durante el arrollador show de medio tiempo de Bad Bunny

Chile se hizo presente durante el arrollador espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que protagonizó el cantante Bad Bunny.

Con un show cargado de cultura latina, mensajes en español y mucho reggaeton, el puertorriqueño logró anotarse el concierto de medio tiempo más visto en la historia con más de 135 millones de espectadores en todo el mundo.

La primera presencia de Chile en este concierto fue la del actor Pedro Pascal, quien estuvo como uno de los invitados VIP de "La Casita". Si bien el intérprete no realizó ninguna referencia a su país, el momento generó una ola de reacciones en redes sociales.

Hacia el final de su presentación Bad Bunny dijo sus únicas palabras en inglés: "God bless America", antes de mencionar a todos los países del continente, partiendo por Chile.

La bandera nacional también se vio flamear durante el recorrido final del espectáculo junto a la de todos los países mencionados.

Por si fuera poco el diseñador chileno Diego Cajas Parra fue el encargado de vestir a la cantante Lady Gaga, quien sorprendió con un vestido celeste y una inolvidable versión salsa de "Die with a smile".