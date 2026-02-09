Se actualizó la delicada situación médica de Daniel González

El defensor chileno Daniel González se realizó estudios médicos debido a un quiste en la zona del tórax, lo que inicialmente generó rumores de un posible problema cardíaco, pero finalmente se descartó cualquier afección al corazón.

Según Cooperativa Deportes, el jugador de Universidad Católica estará aproximadamente entre tres y cuatro semanas fuera de las canchas tras decidir someterse a un procedimiento quirúrgico menor.

El técnico de los cruzados, Daniel Garnero, se refirió a esta situación: "Son cosas personales, no hay calendarios sobre esto. Daniel tomó esta decisión, nosotros lo acompañamos en esto. Me dieron buenas perspectivas de que en poco tiempo vuelve".

"En este inicio de calendario no está muy apretado; ya en fines de marzo o principios de abril va a estar más apretado, pero en esa fecha no deberíamos tener problemas", sostuvo Daniel Garnero.