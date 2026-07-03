Universidad Católica castigó por seis años a hincha que lanzó objeto en el Claro Arena

Cruzados informó el duro castigo que aplicó a un hincha que lanzó un objeto a la cancha del Claro Arena durante el duelo de Universidad Católica ante Everton por la Copa Chile.

El cuadro estudiantil detalló que, gracias a las cámaras de seguridad del recinto, logró identificar al responsable, individualizado con las iniciales R.A.A.F., a quien le aplicó Derecho de Admisión por seis años.

"En el Claro Arena el respeto es fundamental. Un buen y respetuoso comportamiento garantizarán nuestra localía y evitarán que haya sanciones individuales y la aplicación del Derecho de Admisión a los hinchas por conductas sancionatorias. Nunca arrojes elementos de ningún tipo a la cancha", remarcaron desde la institución.

Universidad Católica volverá a la cancha este sábado a las 20:30 horas para recibir a Deportes Copiapó por la quinta fecha de la Copa Chile.