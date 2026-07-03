Universidad Católica castigó por seis años a hincha que lanzó objeto en el Claro Arena
Cruzados identificó al responsable mediante las cámaras de seguridad del recinto.
Cruzados identificó al responsable mediante las cámaras de seguridad del recinto.
Cruzados informó el duro castigo que aplicó a un hincha que lanzó un objeto a la cancha del Claro Arena durante el duelo de Universidad Católica ante Everton por la Copa Chile.
El cuadro estudiantil detalló que, gracias a las cámaras de seguridad del recinto, logró identificar al responsable, individualizado con las iniciales R.A.A.F., a quien le aplicó Derecho de Admisión por seis años.
"En el Claro Arena el respeto es fundamental. Un buen y respetuoso comportamiento garantizarán nuestra localía y evitarán que haya sanciones individuales y la aplicación del Derecho de Admisión a los hinchas por conductas sancionatorias. Nunca arrojes elementos de ningún tipo a la cancha", remarcaron desde la institución.
Universidad Católica volverá a la cancha este sábado a las 20:30 horas para recibir a Deportes Copiapó por la quinta fecha de la Copa Chile.